Проблемы с е-декларациями возникли по вине хостинг-провайдера, - Корчак

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Цензор.НЕТ, Наталья Корчак, являющаяся главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на своей странице в социальной сети facebook заявила, что «проблемы с подачей электронных деклараций возникли по вине провайдера, предоставляющего услуги хостинга» - им является государственное предприятие «Украинские специальные системы».
Она также добавила, что сегодня Госспецсвязь отчиталась об устранении всех неполадок и ошибок в работе системы. «Она заверила, что система работает без ошибок, как и серверное оборудование, обеспечивающее ее работу. Загруженность сервера составляет не более десяти процентов, а это значит, что с работой системы проблем более возникать не должно», - сообщила Корчак.
В связи с этим Корчак заявила, что проблемы в работе системы е-декларирования могут возникать лишь по вине хостинг-провайдера или администратора. «Они должны устранить все проблемы в ближайшее время, обеспечив нормальную работу системы. Я обращаюсь к государственному предприятию «Украинские специализированные системы» с требованием создать декларантам все условия для нормальной подачи электронных деклараций в кратчайшие сроки», - отметила Корчак.
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