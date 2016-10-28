валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

Проблемы с е-декларациями возникли по вине хостинг-провайдера, - Корчак

Проблемы с е-декларациями возникли по вине хостинг-провайдера, - Корчак
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Цензор.НЕТ, Наталья Корчак, являющаяся главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на своей странице в социальной сети facebook заявила, что «проблемы с подачей электронных деклараций возникли по вине провайдера, предоставляющего услуги хостинга» - им является государственное предприятие «Украинские специальные системы».

Она также добавила, что сегодня Госспецсвязь отчиталась об устранении всех неполадок и ошибок в работе системы. «Она заверила, что система работает без ошибок, как и серверное оборудование, обеспечивающее ее работу. Загруженность сервера составляет не более десяти процентов, а это значит, что с работой системы проблем более возникать не должно», - сообщила Корчак.

В связи с этим Корчак заявила, что проблемы в работе системы е-декларирования могут возникать лишь по вине хостинг-провайдера или администратора. «Они должны устранить все проблемы в ближайшее время, обеспечив нормальную работу системы. Я обращаюсь к государственному предприятию «Украинские специализированные системы» с требованием создать декларантам все условия для нормальной подачи электронных деклараций в кратчайшие сроки», - отметила Корчак.

Горячая тема: Наливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
27 окт 2016
2120

Скільки росіян проти анексії Криму?

За минулий рік кількість громадян Російської Федерації, які протестують проти незаконної анексії Криму, дещо зросла. Про це сьогодні, 27-го жовтня, пише російське видання «Інтерфакс», посилаючись на

27 окт 2016
1489

Сазонов: США ламають сценарій Москви

Загрузнувши вчора в дискусіях про підвищення мінімальної зарплати українці пропустили дуже важливу подію. У Вашингтоні відбулася зустріч Арсенія Яценюка з Джозефом Байденом, за підсумками якої можна


Свежие новости

Оккупационные власти Крыма наращивают репрессии

Президент Египта обещал помиловать лиц, задержанных в связи с участием в демонстрациях

Племянники первой леди Венесуэлы пытались продать наркотики стоимостью в миллионы долларов, - США

Проблемы с е-декларациями возникли по вине хостинг-провайдера, - Корчак

Путін вирощує для себе ідеальний електорат – блогер

Жители украинской столицы недовольны переименованием улиц

Кох: Путіну тепер доведеться брати дитячі трупи на себе

Нацбанк снизил учетную ставку до 14% годовых

Путин намекнул Порошенко, что с его российским бизнесом могут начаться проблемы

Прибыли компании Twitter резко снизились

Західний експерт розповів до чого призведуть авантюри Путіна у стратегічному вимірі

Коллосальные прибыли корпорации Google обеспечивает YouTube

Іспанія поки лишається без прем’єр-міністра

Предприятие в Киевской области изготавливало поддельные медсредства

Український блогер дав жорстку відповідь Путіну за його згадки про «Липецьку фабрику»

Путин пообещал возобновить бомбардировки Алеппо

Санкції? – Ні, не чули: у Севастополі заявляють, що відновлять паромне сполучення з Туреччиною

Українське МЗС прокоментувало вторгнення чергового російського «гуманітарного конвою»

Путин: все обвинения США в адрес России - предвыборная истерия

Російського суддю вбили із-за скорочення пенсії

 Новости за день