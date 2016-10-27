Пограничники: в российских фурах продукты и медикаменты

57-ой по счету гумконвой сегодня рано утром прибыл на восток Украины, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины. В сообщении ведомства говорится о том, что пограничники смогли провести только визуальный осмотр всех фур, и, поскольку Россия осуществляет ввоз «гуманитарки» с нарушением национального и международного права, межведомственная группа смогла только визуально наблюдать за передвижением колонны грузовиков.
Фуры проследовали через пункты пропуска «Матвеев курган» и «Донецк» между 6 и 7 часами утра. Пограничники насчитали 46 грузовиков, которые позже разделились на две колонны. По словам пограничников, при визуальном осмотре фур было установлено, что они заполнены медикаментами, продуктами питания, а также пожарно-техническими материалами, однако многие грузовики были заполнены лишь наполовину.
В ведомстве отметили, что это уже стало традицией – многие фуры едут на Донбасс полупустыми. Отметим, что украинская сторона неоднократно заявляла о том, что Россия доставляет на Донбасс не только медикаменты и продукты питания, но и сухие пайки, а также боеприпасы для боевиков. Пока ни разу не удалось тщательно проверить содержимое фур.
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