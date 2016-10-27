НАЗК не буде переносити кінцеву дату подачі декларацій

У Національному агентстві з питань запобігання корупції кажуть, що не будуть продовжувати терміни подачі електронних декларацій для чиновників «першої хвилі», не зважаючи на ряд технічних несправностей з системою е-декларування. Про це сьогодні, 27-го жовтня, під час позапланового засідання НАЗК заявила керівник відомства Корчак Наталія, передає replyua.net.
Вона зазначила, що на засіданні питання про продовження періоду подання декларацій підійматися не буде; причини вона також не пояснила. Варто згадати, що термін подачі декларацій для державних посадовців, які мають високий і дуже високий рівні відповідальності закінчується 30-го жовтня. «У чиновників для цього залишається достатньо часу, в чергах стояти не потрібно. Є ще 4 доби», - зауважила Корчак.
«Сьогодні на порядку денному у нас набагато складніші та серйозніші питання, ніж перенесення кінцевої дати подання декларацій», - додала глава НАЗК. В той самий час її заступник Радецький Руслан наголосив, що до НАЗК кожного дня надходить велика кількість скарг від бажаючих подати свої декларації. Також він зауважив, що НАЗК ніяким чином не відповідає за технічні несправності системи е-декларування, цим мають займатися розробники.
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