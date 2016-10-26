Депутат: повышение минимальной зарплаты выведет доходы украинцев из тени

Дмитрий Андриевский, депутат от Блока Порошенко, заявил о том, что повышение минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен будет способствовать частичному выводу доходов украинцев из теневого бизнеса, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
По словам Андриевского, благодаря повышению минимальной зарплаты в два раза теневой сектор значительно сократится, а работодателям, в основном, тем, кто задействован в бизнесе, придется также повышать и официальные зарплаты украинцам, что приведет к дополнительным поступлениям в бюджет страны. Однако Андриевский отмечает, что не все так просто, и перед повышением минимальной зарплаты необходимо изучить все расчеты.
«Нельзя допустить дыру в государственном бюджете, но в Верховной Раде практически все парламентарии поддержали идею повысить минимальную заработную плату в Украине», добавил нардеп от БПП. Напомним, что сегодня стало известно о том, что со следующего года минимальная зарплата в Украине будет повышена до 3 тысяч 200 гривен. Однако это произойдет лишь в том случае, если парламентарии поддержат инициативу Кабмина.
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