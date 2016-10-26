Вироки заочного судового розслідування до 12-го листопада будуть недійсними - Горбатюк

Глава Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюк Сергій переконує, що виконувати судове заочне розслідування, згідно з новим діючим законодавством України, безпечно можна лише після 12-го листопада поточного року. Про це зазначається у його доповідній записці, яку він написав генеральному прокурору Юрію Луценко ще два місяці тому. Як повідомляє replyua.net, текст вищевказаної записки є в розпорядженні агентства «УП».
У документі він зазначив, що закони про заочне судове розслідування набуло чинності від 12-го травня. У ньому (законі) прописано, що застосовувати таке розслідування можна не раніше, ніж через півроку з моменту встановлення переховування підозрюваного або не раніше, ніж через півроку від набуття чинності відповідного закону. Виходячи з слів Горбатюка, справи про злочини Януковича та Со. можна передавати до суду для заочного розслідування не раніше, ніж 12-го листопада.
«Таким чином, якщо суд почне розслідувати заочно будь-яку справу втікачів, в тому числі Януковича та його оточення, раніше, ніж через півроку з моменту виявлення приховування підозрюваного або з дня набуття чинності закону може призвести до зриву всього процесу і вирок буде недійсним», - пояснив Горбатюк.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter