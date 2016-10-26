У НАБУ перевіряють інформацію про нерухомість Луценка

Національне антикорупційне бюро почало розслідувати придбання та користування скандальної нерухомості в Києві по вулиці Еспланадній, 34, головним фігурантом якого може виявитися син генерального прокурора України Юрія Луценка Олександр. Про це сьогодні, 26-го жовтня, повідомили у прес-центрі НАБУ, передає replyua.net.
У інформаційному листі зазначається, що перевірку нерухомості НАБУ почало у зв’язку з рядом звернень від представників преси та громадських організацій. «Заважаючи на інформацію, яку представили видання у своїх публікаціях, на сьогоднішній день немає необхідної кількості доказів для того, що б внести це до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проте, в рамках діючих законів, антикорупційне бюро від 26-го жовтня 2016 року починає проводити аналіз та перевірку інформації, надану громадськими діячами та пресою, на наявність корупційної складової», - пояснили в НАБУ.
У відомстві додали, що після проведення ретельного аналізу вони повідомлять про результати. Раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції БПП Лещенко Сергій заявив про те, що у голови Генпрокуратури України Юрія Луценка є декілька квартир, які записані на бухгалтера його дружини Риженко Світлану. Сам Луценко відхрещується від даної інформації.
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