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Савченко не могла попасть в Москву, - адвокат

Савченко не могла попасть в Москву, - адвокат
Бывший адвокат Надежды Савченко Илья Новиков сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что Савченко пришлось потрудиться, чтобы добраться до России, информирует replyua.net.

Новиков написал о том, что нардеп попала в Москву только со второго раза. По его словам, сначала Савченко ехала на автомобиле по трассе Минск-Москва, но авто задержали пограничники на целых три часа, после чего машину развернули обратно. «Савченко приняла решение сначала доехать до Минска, а оттуда самолетом долететь до Москвы. По пути в российскую столицу у Надежды и водителя-белоруса забирали документы, на два часа Савченко оставляли без связи и пришлось дожидаться пограничного половника, который ее отпустил», пишет адвокат.

Далее, по его словам, Савченко приехала в Минск, купила билет и села в самолет, однако в Шереметьево ее ждал кордон, очень нетипичный для рейсов из Беларуси. В итоге на поездку было затрачено больше времени, но Савченко все же удалось попасть на заседание суда, добавил Новиков.

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