Павел Шеремета: Украине по силам повторить путь Сингапура, если выполнить три пункта Ли Куан Ю

Как передает replyua.net, концепция прорыва для Украины и украинских городов, привлечение инвестиций – тема, которая актуальна сейчас, как никогда. В свое время Ли Куан Ю создал чудо для Сингапура, превратил маленький островок благодаря репутации, которая позволила привлекать большие деньги, в райский уголок в мире. Одним из советников правительства Малайзии был экс-министр экономики Павел Шеремета. Он в эфире «Громадського радио» высказал свое мнение, с чего сейчас стоит начинать в Украине.
«Первое, что сделал Ли Куан Ю – это поставил коррупцию вне закона, сделал так, чтобы к коррупции была нулевая толерантность. Второе – это изменил мотивацию государственных служащих. То есть сделал госслужбу привлекательной для лучших умов и рук, чтобы они жили не на свои сбережения и, тем более, не на коррупционные доходы, а имели достойное вознаграждение за свой тяжелый труд. Пункт третий – привлек на государственную службу лучших специалистов и дал им задание максимально упростить ведение бизнеса. Все остальные сделают уже предприниматели. Ли Кван Ю сделал сингапурское чудо только лишь потому, что он просто возглавлял страну в это время, а настоящее чудо сделали те два-три миллиона тяжело работающих китайцев, сингапурцев, малайцев, индийцев, которые там жили», – рассказал Павел Шеремета.
Он отметил, что нужно быть справедливым и отметить, что инвестиции в Украину идут и тому подтверждение новые заводы, которые строятся во Львовской области Fujikura, тот самый завод компании Leoni на Франковщине. «Наши выпускники магистерской программы УКУ работают в областной администрации в департаменте привлечения инвестиций. Возможно это частичная причина успеха. Там есть то, что я видел в Сингапуре и Малайзии – сосредоточение на том, чтобы снять болевые точки для инвесторов, говорить на одном языке, действовать быстро. Инвесторы привыкли к такому отношению по всем мире и очень удивляются, когда простоты и оперативности нет», – отметил эксперт.
По его словам, болевые точки в Украине это зарегулированность, отжимание денег, ты еще не успел появиться на пороге, а тебе уже объявляют, сколько ты должен за встречу с представителем власти. Затем медлительность такая украинская, когда власть должна быстро прокладывать дорогу или подводить свет.
Не стоит забывать, что помимо внешних инвестиций есть и внутренние. В тех же Сумах бюджетный остаток составил почти 600 миллионов гривен, в Николаеве – почти миллиард. Все эти деньги пока лежат мертвым грузом, но долго они там не будут лежать. Этот вопрос процедур и хороших проектов. В стране существует катастрофическая нехватка команд, которые могут сделать хорошие проекты. Реально все должны осваивать городские власти. Во Львове, например, партисипативный бюджет, бюджет участия. Нужно делать акцент на проектах, которые являются стратегическими, например запуск ночных маршрутов во Львове, социальная карточка участника АТО, элементы электронного города, система парковки и электронных заправок в Черновцах. Такие проекты дают ощущение, что это сделано, что мы можем это сделать, резюмировал экономист.
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