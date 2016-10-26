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Український омбудсмен просить російську колегу допомогти повернути кримчан Сенцова і Кольченка

Український омбудсмен просить російську колегу допомогти повернути кримчан Сенцова і Кольченка
Український омбудсман Лутковська Валерія звернулася у листі до своєї колеги в Російській Федерації Москальковій Тетяні, зазначивши, що «автоматичне отримання громадянства Росії» Сенцовим Олегом та Кольченком Олександром насправді являється примусом. Про це сьогодні, 26-го жовтня, повідомляє прес-центр уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, передає replyua.net.

Вона зазначила, що громадяни України, які проживають в анексованому Криму в зв’язку з ув’язненням не змогли вчасно звернутися до міграційної служби для того, щоб відмовитися від російського громадянства. «На сьогоднішній день дане питання набуває все більшого резонансу, оскільки саме через автоматично надане громадянство Російської Федерації Сенцова і Кольченка Міністерство юстиції Росії відмовляє українським колегам у екстрадиції в’язнів для відбування покарання в Українських в’язницях», - зазначається у інформаційному листі.

«Шкода, що на сьогоднішній день для жителів Криму не передбачено ніякої конвенції щодо примусового отримання іншого громадянства. А ми зараз саме про таке і говоримо, оскільки всі громадяни України, які проживають в окупованому Криму, з точки зору російської влади – громадяни РФ», - наголошується у повідомленні.

Горячая тема: Мирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным
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