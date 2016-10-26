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В Припяти появилось освещение спустя 30 лет, - фотофакт

В Припяти появилось освещение спустя 30 лет, - фотофакт
Сталкер Юрий Томашевский на своей странице ВКонтакте выложил снимки из зоны отчуждения, информирует replyua.net. Он отметил, что улицы Припяти были впервые освещены с 1986 года – с тех пор, как произошла трагедия на Чернобыльской АЭС.

Томашевский написал на своей странице: «17 октября 2016 года, понедельник, около девяти часов вечера, город Припять, дом культуры «Энергетик». Этот снимок – не фотошоп. Мы делали его на выдержке при лунном свете. Освещение устанавливалось примерно на тридцать минут». Сталкер также сообщил, что на подготовку этой «операции» у него ушло несколько недель, и система освещения была создана им самостоятельно, с нуля. Сложно поверить, что впервые за тридцать лет в Припяти появился свет.

Зрелище завораживающее, и в то же время очень пугающее. Напомним, что ранее инвесторы из Китая проявили заинтересованность в строительстве парка солнечной энергии в зоне отчуждения. Стало известно, что китайские бизнесмены могут вложить миллионы в этот проект. Если станция будет построена, это будет означать большие перспективы в отношении заброшенных 30 лет назад территорий.

В Припяти появилось освещение спустя 30 лет, - фотофакт
В Припяти появилось освещение спустя 30 лет, - фотофакт

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