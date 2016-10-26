Ирак хочет импортировать украинские продукты

Власти Ирака собираются заключить соглашение с Украиной на поставку продуктов агропромышленного сектора, в основном, зерна, курятины, яиц, муки и подсолнечного масла, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело. Ирак импортирует множество продуктов, и ежегодно тратит на пищевые продукты порядка тридцати миллиардов долларов.
Официальный товарооборот между Ираком и Украиной сейчас составляет всего полтора миллиарда долларов, и это очень небольшая цифра. По словам Мустафы Аль Кафаджи, представителя холдинга Khafaji Group в Украине, в Ираке не знают, что такое украинская продукция, поскольку украинские производители практически не продвигают свои бренды за границей, а при этом украинское куриное мясо ничуть не хуже бразильского, которое закупает Ирак, однако украинская продукция будет обходиться намного дешевле.
Так происходит потому, отмечает Аль Кафаджи, что бразильские экспортеры тратят миллионы на продвижение своих продуктов за границей. Еще одной проблемой, из-за которой сотрудничество с Украиной не налажено, является тот факт, что Ирак находится в черном списке банковской системы, отметил представитель компании.
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