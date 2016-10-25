Актриса оперного театру з Дніпра поїде до «русского мира», який їй так подобається

Як повідомляє радник мера Дніпра Євген Гендін, артистку місцевого театру оперу та балету Катерину Фандуроко, яка глузувала у соціальних мережах з побитого бійця АТО, наразі звільнено, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».
Так, відповідно до інформації, яку підтвердила і радниця голови Облдержадміністрації Тетяна Губа, скандальна артистка звільнилась за власним бажанням. Наразі вона переїжджає до Російської Федерації. Нагадаємо, Фондуроко висміяла побитого воїна АТО, захищала нападницю і до всього назвала терориста Арсена «Моторолу» Павлова «героєм». ЗМІ наголошують, що зараз цей допис недоступний до перегляду, тим не менш його встигли прочитати достатньо людей аби викликати суспільний резонанс. Роботодавці скандальної артистки - адміністрація театру – неприємний інцидент поки ніяк не коментує з посиланням на те, що керівник перебуває на лікарняному.
Нагадаємо, вчора поліцією Дніпра було порушено кримінальну справу щодо нанесення легких тілесних ушкоджень бійцю АТО – так, на чоловіка, який прийшов на виставу зі своєю дружиною, накинулась жінка з молотком. Остання завдала йому кількох ударів, в тому числі – по голові, викрикуючи щось про «русский мир».
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