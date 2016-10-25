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Бальчун скаржиться на «чорний піар» навколо нього

Бальчун скаржиться на «чорний піар» навколо нього
Очільник Публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Войцех Бальчун поскаржився журналістам на те, що навколо нього та його найближчого оточення було розгорнуто справжню «кампанію» чорного піару, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, сьогодні, двадцять п’ятого жовтня 2016 року, під час виступу у столиці на панельній дискусії з темою «Нова транзитна стратегія: перспективи та ризики для України», Бальчун наголосив на упередженому ставленні до нього з боку деяких ЗМІ. Зокрема, такого роду «популярність» досягла настільки систематичного характеру, що її можна назвати кампанією чорного піару. Тим не менш, за словами Бальчуна, більшість критики на його адресу пов’язана не з тим, що він працює погано, а навпаки, є результатом того, що він працює добре.

Нагадаємо, Войцех Бальчун очолив «Укрзалізницю» в червні 2016 року. Серед найбільш поширених причин критики на його адресу: висока зарплатня (чотириста шістдесят три тисячі гривень на місяць – ред.) та відсутність позитивних зрушень. У свою чергу, Бальчун скаржився на всепроникаючу корупцію в організації та відсутність реальних важелів впливу на формування кадрового складу.

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Бальчун скаржиться на «чорний піар» навколо нього

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