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Люди зі складною долею живуть довше щасливчиків

Люди зі складною долею живуть довше щасливчиків
Шанс стати довгожителями мають також веселуни і скандалісти. Скандинавські вчені досліджували фактори, що впливають на тривалість життя людини. Результати виявилися несподіваними. Наприклад, з'ясувалося, що легке і безтурботне життя зовсім не збільшує його тривалість. Швидше навпаки, інформує replyua.net.

Вчені зібрали воєдино результати багатьох досліджень. І ось що вийшло в результаті: жінки з почуттям гумору живуть довше. Дами, які люблять посміятися на 73% рідше вмирають від хвороб серцево-судинної системи, на 83% менше від інфекційних захворювань, ніж жінки серйозні і похмурі.
Цікаво, що чоловіків почуття гумору оберігає лише від інфекційних захворювань, але ніяк не від хвороб серця і судин. Це пов'язано з тим, що сміх захищає організм від підвищення рівня гормонів стресу, які негативно позначаються на імунній системі.

Позитивно впливають на тривалість життя також перешкоди, що виникають протягом всього життя. Людина, якій доводиться постійно долати труднощі, живе приблизно на десять років довше, ніж той, хто отримує все «на блюдечку». Вчені пояснюють це тим, що необхідність весь час боротися і чогось добиватися тренує мозок і не дозволяє йому розслабитися і достроково згаснути.

Про те, що сексуальна активність продовжує життя, відомо давно. А ось той факт, що довше живуть ті, хто любить скандали і влаштовувати бурхливі сцени, напевно, здивує багатьох. Проте факт – галасливі скандалісти переживуть терплячих тихонь. Справа в тому, що звичка «випускати пару» - а саме це і відбувається з людиною, коли вона кричить і лається – розвантажує нервову систему і зберігає ті самі нервові клітини, які не відновлюються. Той же, хто стримується, не має можливості випустити емоційний пар може скоротити собі віку. Вчені пояснюють при цьому, що мова не йде про врівноважених людей, які взагалі рідко відчувають негативні емоції. Ця категорія людей має найбільше шансів стати довгожителями.

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