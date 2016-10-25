Україна піднялась у рейтингу Doing Business

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Відповідно до оприлюдненого сьогодні, двадцять п’ятого жовтня 2016 року, рейтингу Doing Business 2017, наша держава зайняла вісімдесяте місце за показниками легкості ведення бізнесу в світі, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на публікації «Радіо Свобода».Так, у рейтингу, який розробляє і оприлюднює Світовий банк, Україна піднялась на три пункти, з вісімдесят третього на вісімдесяте місце. За кількома показниками прогрес нашої держави доволі вражаючий: наприклад, у сфері оподаткування Україна піднялась на двадцять чотири сходинки зі сто сьомого на вісімдесят четверте місце, а у сферах захисту прав інвесторів та забезпечення виконання контрактів – на вісімнадцять сходинок у кожній. Як наголосив на засіданні Національної Ради реформ президент Петро Порошенко, з 2011 по 2013 роки Україна займала сто сорок дев’яте та сто п’ятдесят друге місця в світі.У цьому році попереду України виявились Грузія (шістнадцяте місце), Казахстан (тридцять п’яте місце), Білорусь (тридцять сьоме місце), Вірменія (тридцять восьме місце) та навіть Російська Федерація (сорокове місце). Цьогорічний рейтинг очолили Нова Зеландія, Данія та Сінгапур. У кінці списку опинились Еритрея, Сомалі та Лівія.