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Украина получила полмиллиарда долларов на борьбу со СПИДом

Украина получила полмиллиарда долларов на борьбу со СПИДом
За последние пятнадцать лет Украина получила около 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом от Глобального фонда по борьбе со смертельным недугом, также этот фонд занимается борьбой с малярией и туберкулезом, сообщает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. Марк Эдингтон, глава подразделения по управлению грантами фонда, сегодня во время пресс-конференции отметил, что в Украину было инвестировано около полумиллиарда долларов за последние годы, и эти деньги были направлены на проекты по борьбе со СПИДом.

Эдингтон подчеркнул, что, несмотря на различные социальные программы и финансовую помощь, Украина остается в списке государств, являющихся лидерами по уровню заболеваемости, как СПИДом, так и туберкулезом, однако в последние года страна научилась адекватно реагировать на эти болезни и принимать различные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости.

«Мы надеемся, что Украина будет продолжать те успехи, которые начала показывать ранее, и нам бы очень хотелось, чтобы эти успехи также наблюдались в будущем», подчеркнул Эдингтон.

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