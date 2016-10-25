Мэр Бучи Федорук отстранен от должности по решению суда

Как сообщает replyua.net, городской голова города Буча Киевской области временно отстранен от выполнения своих обязанностей. Он не будет осуществлять свои полномочия до 11 декабря – об этом передают «Українські новини».
Анатолий Федорук не согласен с решением суда и заявил сегодня, что будет его обжаловать. Напоминаем, что до этого мэр Бучи находился под домашним арестом. Суть обвинений против Федорука в том, что он якобы незаконно передавал земельные участки в собственность приближенным к нему лицам во время пребывания при власти в 2006-2012 годах. Кроме того, Прокуратура Украины предъявляла ему обвинения в незаконной вырубке леса, в связи с чем по месту его проживания были проведены обыски. Аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес мэра Ирпеня.
По словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценка, земельные участки в Киевской области выделялись в пользование «нужным людям», в частности первому «заму» председателя ВРУ были выделены 14 гектаров лесных угодий. Федоруку инкриминируется совершение деяния, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.
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