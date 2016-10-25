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В Украине резко снизились продажи молока из-за подорожания

В Украине резко снизились продажи молока из-за подорожания
После стремительного повышения цен на молочную продукцию украинские покупатели практически перестали покупать молочку. Как передает replyua.net, ссылаясь на ИнфАгро, в октябре практически все торговые сети Украины уменьшили объемы заказов молочной продукции с коротким сроком годности.

Эксперты отмечают, что возникшая ситуация уже давно была спрогнозирована, поскольку такое резкое повышение цен не характерно для отечественного рынка свежих и натуральных молочных продуктов. Только за несколько дней октября цены на молоко повысились на шесть процентов во многих крупных магазинах, и аналитики отмечают, что это еще не предел – к новогодним праздникам ожидается новая волна подорожания, и оно может составить 15 процентов.

Самое дешевое молоко в обычной упаковке покупателям обходится минимум в 12 гривен за литр, кефир – в 14 гривен за литр, 9% творог – в 58 гривен за кило, килограмм сметаны (15 процентов жирности) – в 35 гривен. Экспорт украинской молочки, между тем, остается на очень низком уровне, и пока непонятно, куда при таком низком спросе и при таких высоких ценах производители будут девать свою продукцию.

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