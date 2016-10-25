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Немає коли чекати очного суду - Луценко про справу Януковича

Немає коли чекати очного суду - Луценко про справу Януковича
Голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко висловів своє заперечення стосовно заяв керівника Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Горбатюка Сергія про те, що судовий процес проти Януковича та його оточення потрібно проводити тільки за їх присутності. Про це він заявив під час розмови з представниками «Громадського», коментуючи факт усунення Горбатюка від розслідування так званої «великої справи проти Віктора Януковича та Со.», передає replyua.net.

«Наразі ми не готові забезпечити повну присутність всіх підозрюваних у «справі Януковича», цим процесом наразі займаються слідчі. Проте Горбатюк заявляє, що заочний процес неприпустимий і потрібно чекати нагоди на очні процедури. Але це все час, тим більше непередбачуваний, і я не готовий чекати. На це я не збираюсь погоджуватись», - заявив Луценко.

В той самий час він зауважив, що Департаменту Горбатюка залишили всі справи «Майдану», всі співробітники також залишаються на своїх місцях. «Наразі знищуються всі напрацювання. А це загрожує зриву розслідування справи проти екс-президента Януковича. Винні можуть залишитися на свободі», - заявляв Горбатюк. За його словами, у законі про заочний суд є маса прогалин, які можуть дозволити уникнути кримінальної відповідальності.

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