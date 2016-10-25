В Україні набирає обертів торгівля особистими даними клієнтів банків

В Україні торгують особистими даними клієнтів банків, страхових компаній, турфірм, елітних ресторанів і бутіків. Буквально за 50 копійок ваші телефони, адреси можуть стати доступними для всіх бажаючих. У компаніях запевняють, що на базах заробляють колишні співробітники, а в Нацполіції підтверджують: таких випадків все більше. Заповнюючи анкету в супермаркеті, турфірмі або навіть на СТО, знайте: ваші дані спокійно можуть бути оприлюднені де завгодно, інформує replyua.net.
«Продам базу елітних ресторанів і клубів Києва, постійні клієнти, власники карт знижок з ПІБ і мобільними номерами. 8390 контактів», - йдеться в одному з оголошень. «База страхової компанії, Київ, 2013рік, 2300 контактів», - пише ще один продавець.
«База людей, які розміщували депозити в іноземній валюті та гривнях 1500 контактів», «База ВІП-персон, власників VISA голдкарт, власників авто преміум-класу». Пропонують також бази СТО, які обслуговують «лексуси» та «тойоти», власників квартир і клієнтів відомих банків.
Заступник директора з інформнебезпеки IT-компанії IQusion Геннадій Гулак говорить, що найчастіше інформація може йти або через зломи хакерів, або ж через звільнених або ображених на керівництво співробітників.
«Звільнені особи ще деякий час мають доступ до даних компанії. Окремо бази, як правило, не зберігають, так як іноді потрібно проводити великі акції, розсилати СМС. Тому поки звільнений співробітник не заблокований, він легко може все це завантажити собі», - розповідає Гулак.
Фінансовий експерт Василь Невмержицький також вважає, що дані з банків витікають через колишніх співробітників: «Якщо менеджер за час роботи супроводжував сто чоловік, то він може перейти в інший банк і використовувати ці контакти. Хоча інформація про клієнтів потрапляє під поняття банківської таємниці і є суворо конфіденційною».
Один з продавців розповів, що бази продають як самі співробітники магазинів, ресторанів, банків, так і скупники цих баз. «Щоб заробити на них, я, наприклад, маю зв'язки зі співробітниками банків, ресторанів, СТО, супермаркетів, навіть фітнес-центрів. Вони поповнюють мої бази кожен місяць-два, за це отримують невелику плату. А я вже розділяю базу на елітні номери і звичайні. Зараз багато колл-центрів, які продають товари по телефону. Вони скуповують бази оптом, за тисячу номерів 2-3 тисячі гривень», - сказав продавець.
У Нацполіції кажуть, що вже фіксували випадки перепродажу особистих даних, але подробиць не розголошують. Юристи ж побоюються, що продані дані можуть потрапити в руки шахраїв або грабіжників. «Там є мобільний телефон, за яким вас можна шантажувати. А вже, якщо є і адреса, та ще й код на під'їзді, то вашу квартиру легко пограбувати, адже вони знають, що ви користуєтеся елітним СТО або ходите в дорогий ресторан», - говорить юрист Олександр Карпюк.
Експерти вважають, що багато в чому винні самі клієнти. «Отримуючи дисконтну карту або підписуючись на послуги в магазинах, ви заповнюєте анкету з великою кількістю непотрібних даних. Варто звертати увагу на те, які персональні дані ви залишаєте і чи дійсно є в цьому необхідність», - зазначив заступник директора з питань інформаційної безпеки Української міжбанківської асоціації «ЕМА» Олексій Красюк.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter