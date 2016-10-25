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Акунин рассказал о своем визите в Украину

Акунин рассказал о своем визите в Украину
Борис Акунин, один из самых известных писателей России, побывал в Киеве и поделился своими впечатлениями от Украины. Как передает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Акунин сообщил о том, что не может представить, как можно воевать с Украиной.

«Я первый раз в жизни приехал в Киев. Поездка была связана исключительно с писательскими делами и продолжалась всего два дня. Поездил по Киеву, посмотрел. Было только одно ощущение – ступор. Теперь не могу понять, как можно воевать с Украиной. Это бред», написал Акунин. Напомним, что несколько месяцев назад писатель анонсировал публикацию своих новых произведений – серии романов «История Российского государства».

По его словам, эти книги могут вызвать большой резонанс не только в России, но и в Украине. Акунин подчеркнул, что после выхода в свет его произведения могут вызвать негодование «вышиватников» и «ватников». Акунин отметил, что в своих книгах он опишет присоединение Украины к России, и эта тема является сейчас особенно интересной для обеих сторон. Он не исключил, что после выхода книг в свет на него обрушатся с критикой и россияне, и украинцы.

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