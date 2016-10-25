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Манн: Бальчуну предстоит совершить невозможное

Манн: Бальчуну предстоит совершить невозможное
За «Укрзализныцей» внимательно будут следить иностранные менеджеры и аналитики, и неудача или успех Войцеха Бальчуна станет неудачей или успехом всей Украины, поскольку в стране больше нет ни одного объекта, на котором можно заметить какие-то успехи Украины после Майдана. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.

По словам израильского эксперта, все очень надеются на то, что харизматичный и довольно молодой поляк сможет совершить практически невозможное – победит в крупной компании и проявит все резервы, которые таятся в Украине. Манн отмечает, что на своем посту Бальчун чуть больше ста дней, однако он уже успел кое-что сделать.

Во-первых, пишет эксперт, Бальчун начал понимать украинский менталитет, также он смог изучить все факторы риски, которые могут быть присущи определенной ментальности. Манн надеется, что глава «Укрзализныци» также справится и с другими задачами, но начало уже положено: на днях введен в эксплуатацию двухэтажный состав Шкода, который начал курсировать по маршруту Харьков-Киев.

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