Гиви прокомментировал свой «побег» с Донбасса

Михаил Толстых, он же Гиви, дал интервью телекомпании с очень «звучным и громким» названием «Новороссия ТВ» и прокомментировал слухи о том, что он собирается покинуть Донбасс и уехать в Приднестровье, информирует replyua.net.
Командир подразделения боевиков «Сомали» заявил о том, что не собирается уезжать с Донбасса, и это очередные слухи, и он не продавал в спешке свою квартиру в Донецке. Толстых отметил, что не собирается комментировать «подобные глупости», поскольку у него «вообще нет никакого имущества, он живет своим батальоном и своей жизнью». «Я могу сказать только одно – я не собираюсь куда-то уезжать, я был командиром воинского подразделения, им я и останусь. Покидать свою родную страну и родную землю в планах нет», заявил боевик.
Напомним, что Гиви вместе с боевиками «Сомали» участвовал в боях в Донецком аэропорту, также стрелял по украинским военным в Иловайске и Славянске. Много боев он провел с Моторолой, которого убили вечером 16 октября в Донецке. После убийства Моторолы Толстых заявил о том, что отомстит за друга и «сравняет с землей украинские города, которые будет захватывать».
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