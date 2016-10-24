Медяник вышел на свободу, раскрыв все карты Ефремова?

Генеральная прокуратура Украины закрыла производство против луганчанина, народного депутата Владимира Медяника. По мнению известного украинского аналитика Павла Нусса, Медяник следствию нужен был для «дачи показаний» против Александра Ефремова и других коллаборантов. И, судя по всему, результат удовлетворил одну из сторон, цитирует эксперта replyua.net.
«Я не хотел забегать наперед, и комментировать его освобождение из под стражи и мотив решения следствия, но подозреваю, что это решение было заранее обговорено с подозреваемым. Я и многие другие наши коллеги предполагали, что Медяник следствию нужен был для «дачи показаний» против Ефремова и других коллаборантов. И, судя по всему, результат удовлетворил одну из сторон, государство, имею ввиду», – написал Павел Нусс в Facebook.
В то же время эксперт считает, что стоит подождать официальных комментариев спикеров Генеральной прокуратуры, и потом делать выводы. «Но сразу призываю любителей «зрады» перестать паниковать и сидя на диване распутывать теории мирового заговора, а начать наконец-то думать. Думать. Полезная штука», – резюмировал Павел Нусс.
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