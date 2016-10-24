Справи проти Януковича і Со. знаходяться під загрозою - Горбатюк

Голова Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюк Сергій переконаний, що рішення передати розслідувати новосформованому департаменту «великої справи Януковича та Со.» загрожує якості результатів доведення всіх справ до логічного завершення. Про це сьогодні, 24-го жовтня, він особисто розповів представникам «УП», коментуючи відповідну заяву Генпрокуратури, інформує replyua.net.
«Руйнування цілісності департаменту, який займається справою «Майдану», створює пряму загрозу розслідуванню цих справ», - наголосив Горбатюк. Представники Генпрокуратури зазначив, що наразі невідомо, які саме справи залишаться у нього, а які передадуть новоутвореному департаменту. Журналісти УП поцікавились, яка саме причина змусила зробити такі дії, на що він відповів, що причин декілька. Головною причиною він назвав свій протест проти нової системи заочного судочинства. За його словами, така процедура може дозволити уникнути покарання колишній владі.
«Заочне судочинство йде в розріз з діючою Конституцією України та європейськими конвенціями. У ньому є деякі правові моменти, які можуть дозволити уникнути покарання», - висловив свою думку прокурор. Він переконаний, що український парламент має внести деякі корективи до цього закону, інакше він може бути безглуздим і «шкідливим».
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