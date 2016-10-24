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Нельзя допустить проведение «фейковых» выборов на Донбассе – политолог

Нельзя допустить проведение «фейковых» выборов на Донбассе – политолог
Как передает replyua.net, председатель правления East European Security Research Initiative, политолог Максим Хилько в эфире «Громадського радио» рассказал, какие выводы можно сделать из заявлений, сделанных участниками переговоров в Берлине о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.

«Каждый участник переговоров сказал своим гражданам то, что они хотели услышать и как он видит эту ситуацию. Россия еще летом говорила, что согласна предоставить легкое стрелковое оружие действующим наблюдателям ОБСЕ. В их мандат не входит никакое оружие, но даже если мандат расширят, понятно, что на фоне сотен танков, автоматов и десятков тысяч вооруженных ДНР-овцев это никоим образом не изменит ситуацию с безопасностью. Таких миссий в ОБСЕ еще не было. Украинская сторона надеется, что это будет первый пример, когда ОБСЕ сможет провести такую миссию. Подобная миссия была в Кыргызстане, но она была значительно меньше по масштабам, и нельзя сказать, что удачная. То, чего хочет украинская сторона – это четко миротворческие миссии ООН», – рассказал Максим Хилько.

По его словам, такие миссии мог бы проводить и Евросоюз, но он ничего подобного по масштабу не проводил. Даже для ООН это была бы очень сложная миссия, учитывая масштаб боевых действий, вооруженности сторон и территории. В 2014 году, когда начали звучать первые предложения о том, что нужны миротворцы, украинская сторона говорила, что мы справимся сами. Потом поняли, что сами не справятся, и встал вопрос о миссии ООН. Но для этого нужно согласие России, или, по крайней мере, чтобы она не наложила вето, но это исключено. После этого вопрос перешел в ЕС, но он сказал, что согласится, если будет мандат ООН. ЕС просто не захотел брать на себя ответственность.

Если говорить о компромиссах, на которые пошли Украина и Россия за последние полгода, то следует сказать главное – Украина не пошла на компромисс в вопросе выборов, и это позитив, потому что в том виде, в котором они предлагаются, они означали бы легализацию российского марионеточного режима и военного присутствия. За полгода удалось разве что развести войска в трех точках, где запустили пилотные проекты отвода вооружения на склады. Пока в полной мере запланированное не реализовано – оно могло бы стать отправной точкой для дальнейших действий на всей линии разграничения. Давление Запада по поводу выборов могло бы значительно усилиться и лишь уменьшилось в связи с конфликтом в Сирии, где Россия перешла окончательную грань. Выборы на Донбассе России нужны, как воздух. Они откроют путь к легализации ее марионеточных режимов и разжигания внутреннего конфликта в Украине. Это не значит, что заберут российские танки – они станут частью «народной милиции». То есть боевые структуры, которые сейчас есть, просто переименуют.

«В Минских соглашениях записано, что местную прокуратуру, суд формируют местные органы власти. Если выборы проходят демократично, то половина или большая часть депутатов будут проукраински настроенными людьми. Тогда можно говорить о процессе очистки. Если состоятся фейковые выборы, то повлиять на эту ситуацию с юридической точки зрения будет очень сложно – разве что силовым путем, но тогда это будет признано гражданской войной», – резюмировал политолог.

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