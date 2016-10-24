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Регіонал вийшов на свободу через відсутність доказів

Регіонал вийшов на свободу через відсутність доказів
З Лук’янівського слідчого ізолятора було звільнено колишнього народного депутата України від партії Януковича Медяника Володимира. Про це розповіло джерело з близького до нього оточення, пише видання УН, передає replyua.net.

«Медяника випустили з СІЗО», - зазначив він. Необхідного судового рішення про його звільнення не було. Скоріше за все його звільнили через те, що Генеральна прокуратура закрила проти нього справу. В той самий час захисник Медяника Бабич Олег заявив, що Генпрокуратура України закрила кримінальне провадження проти його клієнта, і тепер він вийшов на свободу. Про це повідомляє українське агентство «Інтерфакс».

«Генпрокуратура України вирішила згорнути кримінальну справу проти колишнього народного депутата України Володимира Медяника. Це сталося сьогодні, 24-го жовтня. Всі підозри та звинувачення проти нього зняті. Він насолоджується свободою», - повідомив він. Як повідомлялося, перед цим глава Генеральної прокуратури України Юрій Луценко заявляв, що незабаром з в’язниці вийде екс-регіонал Володимир Медяник, оскільки ГПУ доведеться закрити його справу через відсутність доказів. Як відомо, колишнього депутата від Партії регіонів підозрювали у державній зраді та сприянні утворення терористичних організацій.

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