Український паспорт Олени Павлової "намальований" - МВС

Вдова вбитого проросійського найманця Павлова Арсенія, більш відомого як «Моторола», має несправжній паспорт громадянина України. Про це сьогодні, 24-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів глава Національної поліції Донеччини Аброськін В’ячеслав, передає replyua.net.
«Нашими силами було з’ясовано, що паспортний бланк із зазначеною серією та номером було викрадено ще під час того, як Слов’янськ знаходився під контролем бойовиків», - наголосив він. «Згідно з нашими даними, 6-го травня 2014 року до Слов’янського відділу ГУДМС на Донеччині увірвалися декілька озброєних чоловіків, представників самопроголошеної незаконної організації «ДНР», та під погрозами застосувати зброю змусили керівника закладу передати їм чисті бланки паспортів у кількості 160 шт. Це один з тих самих бланків, у якому писали все, що хотіли», - зазначив представник Донецької поліції.
Як відомо, Олена Павлова – дружина вбитого 16-го жовтня бойовика Арсена ПАвлова «Мотороли». Його звинувачують у вбивстві декількох десятків українців. Одного разу під час розмови з журналістами він заявив, що власноруч убив 15 військовополонених українців. В той самий час у Росії ката вважають національним героєм.
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