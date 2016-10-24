валюта
СпецтемаБлогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів | Посетите новый финансовый форум

Український паспорт Олени Павлової "намальований" - МВС

Український паспорт Олени Павлової "намальований" - МВС
Вдова вбитого проросійського найманця Павлова Арсенія, більш відомого як «Моторола», має несправжній паспорт громадянина України. Про це сьогодні, 24-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів глава Національної поліції Донеччини Аброськін В’ячеслав, передає replyua.net.

«Нашими силами було з’ясовано, що паспортний бланк із зазначеною серією та номером було викрадено ще під час того, як Слов’янськ знаходився під контролем бойовиків», - наголосив він. «Згідно з нашими даними, 6-го травня 2014 року до Слов’янського відділу ГУДМС на Донеччині увірвалися декілька озброєних чоловіків, представників самопроголошеної незаконної організації «ДНР», та під погрозами застосувати зброю змусили керівника закладу передати їм чисті бланки паспортів у кількості 160 шт. Це один з тих самих бланків, у якому писали все, що хотіли», - зазначив представник Донецької поліції.

Як відомо, Олена Павлова – дружина вбитого 16-го жовтня бойовика Арсена ПАвлова «Мотороли». Його звинувачують у вбивстві декількох десятків українців. Одного разу під час розмови з журналістами він заявив, що власноруч убив 15 військовополонених українців. В той самий час у Росії ката вважають національним героєм.

Горячая тема: Петиция за лишение Савченко мандата стремительно набирает голоса
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
23 окт 2016
23071

Петиция за лишение Савченко мандата стремительно набирает голоса

Украинский блогер Мирослав Олешко 17 октября зарегистрировал на сайте украинского парламента петицию о том, что народного депутата Украины Надежду Савенко необходимо лишить депутатского мандата.

23 окт 2016
12560

Пєвцов в коментарі про заборону на в'їзд до Латвії знову згадав Путіна та Крим

Як передає replyua.net, російський актор Дмитро Пєвцов прокоментував для радіо «Зірка» інформацію про те, що Латвія заборонила йому в'їзд в країну. За словами актора, офіційного документа з цього


Свежие новости

Нельзя допустить проведение «фейковых» выборов на Донбассе – политолог

Регіонал вийшов на свободу через відсутність доказів

У російському Слідчому комітеті завели ще 6 справ проти командирів ЗСУ

В Крым прибыла немецкая делегация

Український паспорт Олени Павлової "намальований" - МВС

Пионтковский: за такие ошибки из Кремля выносят

Чтобы удержать звание «скандального нардепа» Лещенко придумал новую фантазию

Блогер розповів, як чиновники підштовхують українців на вчинення злочинів

Песков объяснил «ссору» Порошенко и Путина в Берлине

В Украине резко дорожает еще один продукт

Кличко можливо буде битися з російським боксером Устиновим

Супрун проинформировала о «загадочных» болезнях детей в Украине

У Горбатюка забрали "велику справу" Януковича та Со.

Троицкий: «выживальщики» должны подумать о достойной старости

Битва за Мосул еще больше обострит суннитско-шиитское противостояние

Синоптики: из-за мощного циклона в Украине похолодает и выпадет снег

Харьковский тракторный завод может возобновить работу в начале 2017 года

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

Эксперты считают, что правительство Гройсмана вывело Украину из кризиса

Суд змусив МВС притягнути до відповідальності Деканоідзе через незастосування української мови

 Новости за день