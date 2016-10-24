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Суд змусив МВС притягнути до відповідальності Деканоідзе через незастосування української мови

Суд змусив МВС притягнути до відповідальності Деканоідзе через незастосування української мови
Окружний адміністративний суд Львова вимагає від Міністерства внутрішніх справ притягнути до адміністративної відповідальності керівника Національної поліції України Хатію Деканоідзе за те, що вона не застосовує українську мову в свої професійній діяльності. Про це розповів автор заяви Святослав Літинський, передає replyua.net.

Він повідомив, що засідання відбулося сьогодні, 24-го жовтня, в Окружному адмінсуді Львова. «Львівський окружний адміністративний суд задовольнив мою заяву щодо відмови Міністерства внутрішніх справ України притягнути до адміністративної відповідальності Хатію Деканоідзе за невикористання української мови в своїй професійній діяльності. Суд зобов’язав МВС розглянути дану скаргу», - розповів чоловік.

Літинський зауважив, що він ще весною подав відповідну заяву до МВС та вимагав притягнути до дисциплінарної відповідальності Деканоідзе, оскільки вона постійно порушує 10-ту статтю Конституції України та деякі закони. Він пояснив, що це стосується того ж самого. «Хатія Деканоідзе займає найвищу посаду в Національній поліції. Будучи керівником на державному рівні вона не застосовує в своїй роботі українську мову», - наголосив Літинський.

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