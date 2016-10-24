ГФС: «Укрзализныця» уклоняется от налогов, долг превысил 1,5 миллиарда гривен

В Государственной фискальной службе Украины закончили проверку по деятельности компании «Укрзализныця», в результате чего было установлено, что компания уклоняется от уплаты налогов и задолжала уже больше полутора миллиардов гривен, передает replyua.net.
На странице ГФС в Фейсбуке появилось сообщение о том, что Евгений Бамбизов, глава Офиса крупнейших плательщиков ГФС, обнародовал статистику по «Укрзализныци». Оказалось, что компания длительное время уклоняется от уплаты налогов, кроме того, это было проделано за счет проведения «фальшивых» транзакций на сумму около двухсот миллионов гривен. По словам Бамбизова, проверка завершена, и с ее помощью также удалось установить, что от уплаты налогов также уклонялась Укрзализнычпостач, одна из структур «Укрзализныци». Сумма долга в настоящее время превышает 350 миллионов гривен.
Напомним, что ранее Войцех Бальчун, глава «Укрзализныци», заявил о том, что убытки компании приближаются к одному миллиарду гривен в текущем году. Недавно Укрзализныця запустила еще один скоростной поезд Шкода, однако на первый рейс было продано минимальное количество билетов.
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