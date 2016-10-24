Гонтарева заявила о проведении против нее масштабной антикампании

В Украине сохраняется макрофинансовая стабильность, однако ведется масштабная антикампания. Как информирует replyua.net, накануне вечером в интервью одному из украинских телеканалов Валерия Гонтарева заявила о том, что против нее ведут спланированную масштабную кампанию, и это началось еще до ее приезда в МВФ в качестве главы делегации.
«Нацбанк подал соответствующие документы в правоохранительные органы, поскольку распространялись различные провокации в виде сборника лживой информации с различных сомнительных сайтов, где отмечалось, что Гонтарева стала угрозой для экономической стабильности Украины», заявила глава Нацбанка. По ее словам, когда она стала главой НБУ, задолженность по рефинансированию приближалась к 104 миллиардам гривен, однако за время ее правления удалось забрать с рынка 37 миллиардов, и сейчас задолженность составляет уже 74 миллиарда.
«В стране макрофинансовая стабильность, и с начала текущего года даже выросли депозиты, примерно на семь процентов. Нет никаких проблем – в стране стабильность, в НБУ стабильность по платежному балансу, по текущим операциям, по резервам и по всему остальному», отметила глава Нацбанка.
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