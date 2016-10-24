Эксперт: нужно срочно провести референдум в Украине

Нужно срочно решать судьбу Донбасса, поскольку Украина уже отдала Крым оккупантам, и, по сути, война была проиграна, но Донбасс еще можно спасти, если провести в стране референдум. Как сообщает replyua.net, об этом заявил Михаил Бродский, глава ФБУ и глава редакционного совета «Обозревателя».
По его словам, нужно признать тот факт, что Украина уже проиграла войну, а Россия, жестоко напав, смогла быстро прибрать к рукам Крым, и он был отдан даже без войны. «Петр Порошенко, который был избран в один тур, заявлял, что смог остановить войну, освободить часть Донбасса и сделать войну перманентной, а сейчас ведутся переговоры. Однако есть другое предложение. Нам нужно провести референдум, как в свое время это сделали Словакия и Чехия», заявляет Бродский. Эксперт считает, что даже, если после референдума станет понятно, что Донбасс хочет отделиться, это не самый плохой вариант.
«Я не хочу, чтобы людей калечили каждый день и не хочу, чтобы мои дети и внуки воевали. Не хочу, чтобы умирали те, кто защищает свою страну. Мирно развестись – не самая плохая идея», уверен Бродский.
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