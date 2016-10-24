Некоторые украинцы могут остаться без пенсий

Граждане Украины, появившиеся на свет в период с середины 1950-х по 1965 год, могут не рассчитывать на пенсию, если их стаж меньше пятнадцати лет.
Как информирует replyua.net со ссылкой на NewsOne, об этом заявила Елена Корчака, начальник Главного управления ПФ Украины в Винницкой области. По ее словам, ситуация, которая сейчас наблюдается, начала складываться еще после распада СССР, в 1991 году, и еще 25 лет назад многие украинцы прекратили работать официально – кто-то создавал бизнес, кто-то отправился за границу, и в итоге страна получила несколько миллионов граждан, у которых нет даже минимального трудового стажа. Корчака подчеркнула, что многие украинцы, родившиеся в 50-х и 60-х годах, так и не смогли отработать больше 15 лет официально, и в их трудовых книжках очень мало записей.
«Теперь в Украине уже есть одно поколение, а также появляется и новое поколение, которые не получили права на получение пенсии. В основном, речь идет о людях 50-60 лет, которым работать уже поздно, однако у молодых граждан еще есть возможность заработать трудовой стаж», заявила эксперт.
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