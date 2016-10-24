«Укрпошта» стане приватною до кінця весни

Як повідомляє replyua.net, «Укрпошту» можуть готувати до приватизації. Про ознаки прийдешнього продажу держпідприємства розповіли його співробітники, які запевняють, що грядуть масові чистки, а керівництво отримує космічні зарплати. Співробітники скаржаться на наміри звільнити до 60% штату в столиці. До того ж в 2016-м скасували проведення ремонтних робіт в поштових відділеннях, зірвалася і закупівля поштових автомобілів.
«Може йтися про заниження вартості пасивів перед прийдешнім продажем. Паралельно в регіонах вже більш ніж півроку йде процес інвентаризації. Але нормально завершити процес неможливо – це понад 11 тисяч відділень, 3,5 тисяч машин. Частина майна проблемна, частина нерухомості і автомобілів неминуче «загубиться», а іншу частину просто продадуть – є інформація, що до продажу готуються будівлю Київської сортувальної станції (7-поверхова будівля поруч з ж/д вокзалом) і, ймовірно, приміщення поруч з аеропортом «Жуляни», - розповів один із співробітників «Укрпошти».
Ще одна претензія працівників – гігантські зарплати топ-менеджерів. «Оклад голови «Укрпошти» Ігоря Смілянського становить 333 тисячі гривень, першого заступника Олександра Чернявського, де-факто керівника «Укрпошти», який раніше працював в структурах Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, дорівнює 270 тисяч гривень. Плюс премія в 60% від окладу – і «набігає» близько 400 тисяч гривень. У структурі підприємства є близько 10 «нових менеджерів» з окладами від 100 до 300 тисяч гривень, їм ще й надбавки виплачують, також 100% від окладу, і премії до 100% - з бюджету в «збитки» списується до 5 мільйонів на місяць. За що їм стільки платять? За вбивство «Укрпошти», - сказав співрозмовник, уточнивши, що в підвищенні зарплат рядовим співробітникам нове керівництво відмовляє.
«У зв'язку з вищепереліченим можна говорити про прийняття рішення щодо приватизації «Укрпошти»: вона стане приватною до кінця весни – початку літа. Непрямим підтвердженням може бути те, що зараз йдуть позапланові перевірки з подальшою переатестацією. Це може бути спробою витиснути досвідчених регіональних директорів, з тим щоб влаштувати на їх місце «своїх», - вимоги до нових директорів доповнили 5-річним досвідом роботи в банківському секторі, такого немає ні в кого», - говорить джерело на держпідприємстві.
«Смілянський призначив заступника директора столичної дирекції топ-менеджера, який, будучи в менеджменті «Укртелекому» перед його приватизацією вжив низку заходів, що знизили його підсумкову вартість. Зокрема, об'єднав дирекцію Києва та області. Уявляєте, зараз у нас вони проводять таку ж операцію».
Експерти переконані: «Укрпошта» - один з останніх ліквідних ресурсів держави, і, швидше за все, вона буде приватизована, але за допомогою корпоратизації, тобто стане акціонерним товариством. «Купувати її як цілісний майновий комплекс ніхто не буде, це абсурд. А ось продавати пакети акцій – цілком реально, - вважає екс-глава Фонду держмайна Олександр Рябченко. - Справа в тому, що приватизації не уникнути, як і звільнень: керувати прийшла бізнес-команда, а вона завжди бачить процеси по-новому».
Процес приватизації, на його думку, буде «білим», через рішення Верховної Ради, а на його завершення відводять два-три роки. Наслідків від роздержавлення буде кілька. Тарифи «Укрпошта», на відміну від «Укртелекому» (вже приватизованого), може встановлювати самостійно. І бізнес-команда неминуче доведе їх до ринкових, щоб почати нарешті конкурувати з вже відомим приватним «поштами».
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