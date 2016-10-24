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«Укрпошта» стане приватною до кінця весни

«Укрпошта» стане приватною до кінця весни
Як повідомляє replyua.net, «Укрпошту» можуть готувати до приватизації. Про ознаки прийдешнього продажу держпідприємства розповіли його співробітники, які запевняють, що грядуть масові чистки, а керівництво отримує космічні зарплати. Співробітники скаржаться на наміри звільнити до 60% штату в столиці. До того ж в 2016-м скасували проведення ремонтних робіт в поштових відділеннях, зірвалася і закупівля поштових автомобілів.

«Може йтися про заниження вартості пасивів перед прийдешнім продажем. Паралельно в регіонах вже більш ніж півроку йде процес інвентаризації. Але нормально завершити процес неможливо – це понад 11 тисяч відділень, 3,5 тисяч машин. Частина майна проблемна, частина нерухомості і автомобілів неминуче «загубиться», а іншу частину просто продадуть – є інформація, що до продажу готуються будівлю Київської сортувальної станції (7-поверхова будівля поруч з ж/д вокзалом) і, ймовірно, приміщення поруч з аеропортом «Жуляни», - розповів один із співробітників «Укрпошти».

Ще одна претензія працівників – гігантські зарплати топ-менеджерів. «Оклад голови «Укрпошти» Ігоря Смілянського становить 333 тисячі гривень, першого заступника Олександра Чернявського, де-факто керівника «Укрпошти», який раніше працював в структурах Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, дорівнює 270 тисяч гривень. Плюс премія в 60% від окладу – і «набігає» близько 400 тисяч гривень. У структурі підприємства є близько 10 «нових менеджерів» з окладами від 100 до 300 тисяч гривень, їм ще й надбавки виплачують, також 100% від окладу, і премії до 100% - з бюджету в «збитки» списується до 5 мільйонів на місяць. За що їм стільки платять? За вбивство «Укрпошти», - сказав співрозмовник, уточнивши, що в підвищенні зарплат рядовим співробітникам нове керівництво відмовляє.

«У зв'язку з вищепереліченим можна говорити про прийняття рішення щодо приватизації «Укрпошти»: вона стане приватною до кінця весни – початку літа. Непрямим підтвердженням може бути те, що зараз йдуть позапланові перевірки з подальшою переатестацією. Це може бути спробою витиснути досвідчених регіональних директорів, з тим щоб влаштувати на їх місце «своїх», - вимоги до нових директорів доповнили 5-річним досвідом роботи в банківському секторі, такого немає ні в кого», - говорить джерело на держпідприємстві.

«Смілянський призначив заступника директора столичної дирекції топ-менеджера, який, будучи в менеджменті «Укртелекому» перед його приватизацією вжив низку заходів, що знизили його підсумкову вартість. Зокрема, об'єднав дирекцію Києва та області. Уявляєте, зараз у нас вони проводять таку ж операцію».

Експерти переконані: «Укрпошта» - один з останніх ліквідних ресурсів держави, і, швидше за все, вона буде приватизована, але за допомогою корпоратизації, тобто стане акціонерним товариством. «Купувати її як цілісний майновий комплекс ніхто не буде, це абсурд. А ось продавати пакети акцій – цілком реально, - вважає екс-глава Фонду держмайна Олександр Рябченко. - Справа в тому, що приватизації не уникнути, як і звільнень: керувати прийшла бізнес-команда, а вона завжди бачить процеси по-новому».

Процес приватизації, на його думку, буде «білим», через рішення Верховної Ради, а на його завершення відводять два-три роки. Наслідків від роздержавлення буде кілька. Тарифи «Укрпошта», на відміну від «Укртелекому» (вже приватизованого), може встановлювати самостійно. І бізнес-команда неминуче доведе їх до ринкових, щоб почати нарешті конкурувати з вже відомим приватним «поштами».

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