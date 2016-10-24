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Порошенко дал обещание о безвизовом режиме

Порошенко дал обещание о безвизовом режиме
В интервью сразу нескольким украинским телеканалам 23 октября Петр Порошенко заявил о том, что документы о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом будут ратифицированы Европарламентом ровно через месяц, 24 ноября, информирует replyua.net. По словам украинского президента, он уверен в том, что документы ратифицируют и подпишут в Европарламенте в течение ближайшего месяца, и в этом ни у кого сомнений не осталось.

«Могу точно сказать, когда это произойдет, - до 24 ноября, поскольку в этот день пройдет саммит Украина-Евросоюз, и был договор о том, что к этому дню вся документация будет готова», подчеркнул глава государства. Также Петр Порошенко отметил, что Украина заручилась поддержкой «Европейской народной партии», кроме того, поддержку нашей стране оказывают консерваторы, либералы и социалисты.

Таким образом, заявил президент, в том, что касается ратификации соглашения о безвизе, Украина заручилась поддержкой большинства в Европейском парламенте. Порошенко объяснил, что задержка по безвизу была связана с новыми обсуждениями по приостановлению безвизового режима, и это было связано не с Украиной, а с другими государствами.

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