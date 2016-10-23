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В Приднестровье захватили шестерых украинцев

В Приднестровье захватили шестерых украинцев
Как передает replyua.net со ссылкой на «Громадське радіо», в так называемой «Приднестровской республике» удерживают 6 граждан Украины. Они попали в плен девятнадцатого октября. Причиной задержания стало подозрение в шпионаже.

Представитель Государственной пограничной службы Украины заявляет, что никакой шпионской деятельности они не вели, как и не участвовали в военных учениях или каких-либо подобных действиях. Чиновник объяснил, что эти шесть человек просто находились вблизи границы с Приднестровьем, где и были задержаны российскими представителями сепаратистской республики.

19 октября так называемый «Комитет государственной безопасности» на своем сайте разместил сообщение о задержании шестерых украинцев, которые якобы осуществляли скрытое наблюдение в зоне проведения военных учений вооруженными силами республики. Как известно, в этом районе действительно еще со времен СССР находится военная база, которая с 1992 года перешла в пользование ВС РФ. Как известно, российские военные сыграли далеко не последнюю роль в образовании так называемой «Приднестровской молдавской республики», которую до сих пор не признало ни одно государство в мире.

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