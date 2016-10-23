На КПП «Марьинка» образовалась огромная очередь

По состоянию на утро 23 октября в очереди на КПП «Марьинка» скопились около четырехсот автомобилей. Как передает replyua.net, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы, очереди наблюдаются в эти выходные почти на всех пропускных пунктах, и только за одни сутки через контрольные пункты на линии разграничения были пропущены 24 тысячи граждан, а также около трех тысяч автомобилей.
В сообщении пограничники отмечают, что на протяжении субботы в пунктах пропуска были зафиксированы 3 800 автомобилей, движущихся в обоих направлениях. В частности, КПП «Майорское» за прошедшие сутки пересекли больше 900 транспортных средств и больше 5,2 тысячи человек, КПП «Новотроицкое» - больше 1,1 тысячи авто и 4,8 тысячи человек, КПП «Марьинка» - свыше тысячи транспортных средств и почти 6,4 тысячи граждан.
Также большие очереди из авто вчера были зафиксированы еще на двух пропускных пунктах – «Гнутово» и «Станица Луганская». Сегодня утром небольшие очереди пограничники фиксировали в пунктах пропуска «Гнутово», «Новотроицкое», «Майорское» и «Марьинка».
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