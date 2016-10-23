Моторолі в «ДНР» знайшли заміну

Як інформує replyua.net, терористів «Спарти» очолить Воха. Після смерті бойовика «ДНР» Арсена Павлова на прізвисько Моторола виконувати обов'язки командира батальйону «Спарта» буде його перший заступник з позивним «Воха».
«Тепер керувати славним батальйоном «Спарта» буду я, перший заступник і друг Мотороли. Він (Моторола) завжди мене представляв заступником, тому одноголосно вирішили, що його велику справу будемо продовжувати всі разом, але під моїм суворим керівництвом», - сказав «Воха», відповідаючи на питання агентства РІА Новини, хто займе його місце.
«Нічого нового ви не побачите, ну, хіба що ми дещо підтягнемо дисципліну і бойову підготовку. Ми будемо займатися тим, чим займався наш комбат, який загинув за честь та гідність Донбасу, будемо займатися бойовою підготовкою, завдавати шкоди ворогові. Ніхто хай не розслабляється», - додав він.
«Кожна людина відповість за скоєне. Ті, хто це зробив..., прийде час розплатяться. Нехай сильно не радіють від скоєного. Є Бог, він все бачить», - резюмував бойовик.
Нагадаємо, в будинку, де жив Арсен Павлов, спрацював саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху терорист загинув. Його поховали з військовими почестями на цвинтарі «Донецьке море» в Ленінському районі Донецька.
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