Социолог: о покойниках плохо не говорят, но бывают исключения

О покойниках говорят либо хорошо, либо ничего, однако Арсений Павлов был негативной фигурой, и после смерти хорошо говорить об этом человеке невозможно.
Как информирует replyua.net, такое мнение в интервью Сотник-ТВ высказал Игорь Чубайс, известный в России социолог и философ. По его словам, Гитлера тоже давно нет, но также нет и человека, который бы говорил о нем хорошо. «Так и с Моторолой. Даже его внешний вид вызывает отрицательные эмоции, не говоря уже о поступках, совершенных Павловым. Я не очень интересовался этой фигурой, но слышал, как он расстреливал пленных, избивал их и ломал кости. И это преступление, которое должен рассматривать международный суд», отметил Чубайс. Также социолог подчеркнул, что внешний вид Моторолы вызывал у него сильнейшее раздражение, и, кроме неприятных эмоций, Павлов больше не вызывает никаких чувств.
Напомним, что Моторолу убили 16 октября в Донецке, в центре города, в лифте дома, где он проживал с женой и детьми. Неизвестные заложили бомбу в шахте лифта. Хоронили Павлова в Донецке, и «попрощаться с полевым командиром» пришли 50 тысяч человек – именно о такой цифре говорили в сепаратистском «ДАН».
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