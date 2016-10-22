Стала відомою причина примусового повернення білоруського літака до Києва

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У ЗМІ з'явилась інформація, яка пояснює чому правоохоронні органи України вчора, двадцять першого жовтня 2016 року, вимагали термінового повернення літака білоруських авіаліній до аеропорту Жуляни, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».Так, причиною повернення став один із пасажирів літака - Армен Мартиросян. Він є громадянином Вірменії, постійно проживає на території Російської Федерації і активно поширює антиукраїнські матеріали. Про деталі затримання розповів сам російсько-вірменський пропагандист. Так, за його словами, українські правоохоронці шукали в нього якусь інформацію на електронному накопичувачі. «Але вже все в нормі», - поділився «радістю» Мартиросян.Служба безпеки України, посилаючись на таємницю кримінального провадження, не коментує деталі інциденту, тому наразі невідомо, чим саме цікавилась СБУ і чи було вилучено ці матеріали. Нагадаємо, вчора українські диспетчери аеропорту Жуляни поставили перед пілотами літака білоруських авіаліній вимогу негайно повернутись до летовища. По прибуттю правоохоронцями було затримано одного із пасажирів, сам літак після дозаправки вилетів до Мінська.