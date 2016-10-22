Білорусь вимагає від України вибачень за інцидент з літаком «Белавіа»



Білоруська сторона глибоко обурена діями українських правоохоронців щодо затримання літака білоруських авіаліній, яке відбулось днем раніше, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».



Так, сьогодні, двадцять другого жовтня 2016 року, офіційний Мінськ викликав до білоруського зовнішньополітичного відомства українського повіреного Валерія Джигуна. Причиною цього стали «дії компетентних правоохоронних органів України щодо примусового повернення білоруського літака, що виконував регулярний переліт за маршрутом



Тим не менш, СБУ наголошує, що діяла в рамках власної компетенції у зв’язку із «загрозою національній безпеці». Крім того, речник правоохоронного органу Олександр Ткачук наголосив, що повідомлення про підйом у повітря бомбардувальника не відповідає дійсності. Білоруський авіаперевізник, у свою чергу, наголосив, що записував розмову з українським диспетчером і може оприлюднити розшифрований запис.



Горячая тема: Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Білоруська сторона глибоко обурена діями українських правоохоронців щодо затримання літака білоруських авіаліній, яке відбулось днем раніше, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».Так, сьогодні, двадцять другого жовтня 2016 року, офіційний Мінськ викликав до білоруського зовнішньополітичного відомства українського повіреного Валерія Джигуна. Причиною цього стали «дії компетентних правоохоронних органів України щодо примусового повернення білоруського літака, що виконував регулярний переліт за маршрутом Київ - Мінськ». Українському дипломату вручили ноту протесту, у якій міститься вимога до України принести офіційні вибачення та компенсувати фінансові витрати. Білоруський посол у Києві Ігор Сокол має вручити аналогічний документ в МЗС України.Тим не менш, СБУ наголошує, що діяла в рамках власної компетенції у зв’язку із «загрозою національній безпеці». Крім того, речник правоохоронного органу Олександр Ткачук наголосив, що повідомлення про підйом у повітря бомбардувальника не відповідає дійсності. Білоруський авіаперевізник, у свою чергу, наголосив, що записував розмову з українським диспетчером і може оприлюднити розшифрований запис.