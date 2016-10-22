Владимир Арьев: Ситуация в ПАСЕ напоминает историю перед Второй мировой войной

На фоне резолюции, которая была принята на последней сессии ПАСЕ, было видно, что в Европе есть верные сателлиты России, которые всячески поддерживают Россию, но все же, к большой радости, намного больше тех стран ЕС, которые готовы в трудную минуту подставить плече украинцам. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев, передает replyua.net.
«Однозначно, что нельзя говорить об отражении позиции всего европейского политикума в принятии позитивной резолюции для Украины. Но я могу сказать, что тоже расслоение есть в ПАСЕ. Если руководство ассамблеи больше благосклонное к возвращению в частности российской делегации в ПАСЕ, то с другой стороны, есть, собственно, делегаты, которые приходят и голосуют. И голосуют они совсем не так, как часто хочет президент ПАСЕ и большинство лидеров политических групп. Часто они голосуют напрямую против позиции политических групп, людей, которые возглавляют группы», – рассказал Владимир Арьев.
Он высказал уверенность в тому, что европейцы, кторые поддерживаю Россию используют удобную политику. «Один немецкий журналист с Bild пошутил, что чувствительные к пророссийской позиции политики говорят всегда о диалоге и о том, что надо понимать и другую сторону. Поэтому в данном случае, я думаю, у каждого своя мотивация иметь эту позицию. Я убежден в том, что некоторые европейские политики не являются заложниками чисто Кремля или чего-то. А они являются заложниками собственного мировоззрения. И непонимание европейцами просто ментальности русского, особенно нынешнего гипертрофированного возрождения сталинизма в головах у российского руководства, в российском политическом, назовем так его истеблишмента. Они просто этого не понимают. Они примеряют европейскую одежду на русский мерку. Но оно не лезет», – отметил нардеп.
По его словам, не один приходилось дискутировать с руководителем ПАСЕ господином Аграмунтом, когда он предлагал восстановить полномочия российской делегации. Я его даже приглашал на дружеский ужин. Мы с ним говорили довольно долго. Но его аргументация одна, что он хочет быть таким объединяющим - «я – человек-диалог». Я всегда спрашивал: а чего вы хотите достичь – диалог ради процесса или диалог ради результата? Если диалог ради процесса, то ладно, так и скажите, что мы просто хотим поговорить. Но поговорить можно и за пределами такой международной организации, как Совет Европы, если член этой организации, Россия, грубо нарушила принципы этой структуры. А, если вы хотите чего-то достичь, то посмотрите на результаты всех предыдущих переговоров. И мы видим, что Бисмарк в свое время был абсолютно прав насчет диалога с Россией, особенно в отношении сделок, которые стоят меньше бумаги, на которой они написаны, отметил Арьев.
«Нам надо просто понимать, что европейцы часто занимают и эту позицию, но при этом не хотят то ли раздражать русских, то ли хотят, наоборот, сделать вот такой широкий жест, мы же открыты, двери открыты, диалог, диалог, диалог... это слово «диалог» уже абсолютно заменяет все слова. Начинает заменять принципы, начинает заменять какой честный взгляд. Так перед Второй мировой войной было. Там был постоянный диалог. Но мы тоже понимаем, чем это все закончилось», – рассказал Владимир Арьев.
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