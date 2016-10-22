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Сенцов – это не Савченко. С задержанием Олега Кремль сильно просчитался

Сенцов – это не Савченко. С задержанием Олега Кремль сильно просчитался
Как передает replyua.net, журналистка и правозащитница Мария Томак в эфире «Громадського радио» рассказала о деле украинских заключенных, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Адвокат арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин в интервью Укринформу заявил, что против его подзащитного ФСБ подготовила «ловушку с использованием многолетних семейных и дружеских контактов». Спустя некоторое время появилась информация о том, что Россия отказала в экстрадиции Олега Сенцова и Александра Кольченка. «Не надо очень расстраиваться из-за отказа в экстрадиции Кольченко и Сенцова. Никто не ожидал, что это действительно сработает. Украинская сторона пытается использовать все возможные средства в возвращении наших пленников», - прокомментировал ситуацию бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.

«Вчерашние бумажки, которые прислала Российская Федерация лишний раз свидетельствуют о том, что дело Сенцова-Кольченко и Афанасьева абсолютно политические. Я бы связывала это с переговорами «нормандской четверки». Путин и Песков выразили позицию, что минский процесс не связан с якобы законно осужденными. Возможно, быстрый ответ – это лишний сигнал, что они не собираются идти на уступки. Если Гена возвращен, то и они должны быть возвращены. Если они не возвращаются, то Гена тоже не должен был быть возвращен. Это демонстрация того, что они хотели плевать на вещи, связанные с законом и правом», – отметила Мария Томак.

Она высказала уверенность в том, что ужесточение санкций является актуальным и важным вопросом. Этот вопрос поднимался в связи с запретом Меджлиса, то есть решению апелляционной инстанции, которая подтвердила запрет. «Я не вижу причин не менее ослаблять санкции. Для увеличения давления на Россию есть основания. Это связано с задержаниями крымских татар, арестом Сущенко. Вчера мы общались с адвокатом Литвинова. Его этапировали достаточно близко к границе. Но надо выяснить, какая это колония. Потому что есть такие, которые славятся убийствами людей, которые там отбывают наказание», – отметила журналистка.

По ее словам, логику оккупантов сложно понять. Почему именно Сущенко? Как выбирают людей? Среди жертв Кремля есть люди, которые стали случайными жертвами в пропагандистских целях. «У меня есть догадка, что Олег Сенцов по замыслу российских спецслужб не должен был оказаться такой известной личностью, как он есть. Они хотели арестовать участников проукраинских акции, чтобы они признались, что являются сторонниками «Правого сектора». Я думаю, что это дело уже личное для Путина. Мне кажется, что из-за этого вопроса возвращения Сенцова будет затруднено», – рассказала Мария Томак.

Арест Сущенко свидетельствует о том, что война продолжается. Эта ситуация показывает, что мы не застрахованы от дальнейших арестов. Они могут произойти. Кстати, журналисты собирались ехать на рассмотрение апелляции по делу Карпюка и Клиха, которая состоится 26 октября в Москве. Но, в связи с тем, что МИД не смогло обеспечить некоторые логистические вопросы, приходится отказываться от этой мысли, резюмировала Мария Томак.

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