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В Украине разрешат менять отчество в паспорте

В Украине разрешат менять отчество в паспорте
Представители комитета Верховной Рады по вопросам правосудия и правовой политики направили на рассмотрение парламентариев законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс относительно прав украинцев на изменение отчества». Как сообщает replyua.net со ссылкой на Лига, законопроект был принят за основу еще в начале лета этого года, и, согласно поправкам, нардепы предлагают установить право украинцев на изменение своего отчества – и это право будет таким же, как и право на изменение фамилии или имени гражданина Украины.

Такие изменения члены комитета разработали с целью выполнения решения ЕСПЧ по делу «Гарнага против Украины». Нужно отметить, что в настоящий момент граждане Украины могут менять отчество только в двух случаях. В первом случае отчество можно быстро сменить, если отец берет себе другое имя, и оно отображено в паспорте. Во втором случае будет сложнее – отчество поменяют, если из актовой записи о рождении были исключены сведения об отце ребенка.

Напомним, что сейчас в Украине начали выдавать биометрические паспорта нового образца, однако украинцы также могут оформить паспорт старого образца – в виде книжечки.

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