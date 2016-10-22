Впервые опубликован сборник неизвестных документов по Крыму

Государственный архив СБУ совместно с Институтом истории Украины подготовил сборник документов и материалов «Крым в условиях общественно-политических трансформаций (1940-2015)». Сборник в эфире «Громадського радио» представил директор архива СБУ Андрей Когут, передает replyua.net.
«Это более 1000 страниц документов, которые впервые публикуются, документов из нашего архива СБУ, с Центрального подержанного архива высших органов власти и Центрального государственного архива общественных объединений. В последнем сохраняется огромный массив документов Коммунистической партии. Сборник состоит из нескольких блоков. Это история Крыма с 1949 до 2014-15. Важно сказать, что до депортации крымскотатарского народа, происходили депортации немцев, итальянцев, турок, греков и других лиц, проживающих в Крыму. Эти лица, по мнению большевиков, могли быть неблагонадежны в свете войны. Второй блок касается момента, когда и почему Крым был включен в состав Украины. Есть много мифов, Хрущев подарил Крым Украине. Если посмотреть на огромный массив впервые обнародованных документов, мы поймем, что сначала это было иго. Состояние, в котором Крым был на момент «подарка», - экономический упадок и стагнация полуострова. Восстановила Крым и сделала из него «всесоюзную здравницу» именно Украина», – рассказал Андрей Когут.
По его словам, подготовленный сборник это признак того, что Украина не забывает о Крыме. Крым присутствует, он украинский. Мы помним, что Украина делала в Крыму и для Крыма. Мы должны понимать, что, возможно, нам снова придется повторять тот же путь по возвращении и освобождении Крыма от современной оккупации.
«Можно предположить, что архив СБУ, который был в Крыму, там и остался, поскольку Крым был оккупирован в самом начале агрессии России против Украины, там не велось военных действий, здание, где хранился архив, было занято без сопротивления. То, что Крым был аннексирован Россией, в определенной степени «способствовало» тому, что можно надеяться, что большинство архивов останутся на месте. Относительно Донецка и Луганска я бы такой уверенности не сделал», – отметил директор архива СБУ.
Он отметил, что в Украине остались важные документы, касающиеся депортации крымских татар. Это отчеты, распоряжения: сколько и какие эшелоны куда отправлялись. К сожалению, полной картины по депортации тоже нет. Депортация осуществлялась, когда Крым входил в состав России. Соответственно, подавляющее большинство документов в Москве. Когда удастся открыть московские архивы, можно будет по-новому на это посмотреть.
С конца 40-х, а особенно с начала 60-х годов крымских татар в первую очередь депортировали в Узбекистан и по другим республикам. Эти репрессии касались лиц, которые были выдающимися деятелями. Сначала с ними пытались провести разъяснительную работу. Если это не помогало, шли увольнения с работы. Далее были судебные расследования и их приговаривали к различным срокам заключения.
Андрей Когут подчеркнул, что расцвет Крыма начался после присоединение его к Украине. Фактически за 10 лет после того, как Крым передали Украине, она потратила на него более 5 миллиардов рублей. Именно после присоединения Крыма к Украине началась работа над обеспечением Крыма водой, проведением канала, строительством нескольких водохранилищ, были огромные вложения в развитие промышленности. Также проводились активное культурно-массовое движение, к сожалению, через несколько лет оно начало способствовать еще большей русификации Крыма и теперь все мы знаем, чем это закончилось.
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