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Захарченко боится вооруженной миссии ОБСЕ

Захарченко боится вооруженной миссии ОБСЕ
По мнению Александра Захарченко, Киев может использовать вооруженную миссию ОБСЕ для «дальнейших провокаций на Донбассе». Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские РИА. Новости, сегодня такое заявление прозвучало от главаря боевиков «ДНР».

«После введения вооруженной миссии украинские диверсанты начнут убивать представителей ОБСЕ, а вину свалят на нас, и, учитывая тот факт, что каждый западный наблюдатель всегда пытается обелить Киев, и во всех тяжких преступлениях обвинить только нашу сторону, нетрудно представить, что будет, но мы не собираемся подыгрывать западным наблюдателям в любом случае», заявил Захарченко. Также он отметил, что в случае введения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс, ему придется приставить к каждому представителю минимум троих «телохранителей» из правоохранительных «органов» Донбасса, чтобы не они охраняли, а их охранять.

«Получится так, что миссия ОБСЕ будет охранять наблюдателей и гостей, а мы будем охранять саму миссию ОБСЕ», резюмировал Захарченко. Напомним, что ранее президент Украины заявил о том, что РФ одобрила введение вооруженной миссии ОБСЕ на восток Украины.

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