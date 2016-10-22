«Укроборонпром» представил новейшую разработку

На учениях Рубеж-2016 украинский оборонпром представил свою последнюю разработку – РЛС 79К6 «Пеликан», которую применила радиотехническая бригада «Юг», передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины. В сообщении говорится о том, что новая военная техника была протестирована в максимально сложных условиях.
По информации Минобороны, экипаж РЛС провел марш на 120 километров, оказавшись на определенной позиции, после чего на полигоне были проведены учения по восстановлению техники во время выхода из строя. Далее военные отрабатывали свертывание и развертывание станции, пытаясь уложиться в определенное время, кроме того, станция была проверена на все ее возможности по боевому использованию. Нужно отметить, что после учений военные заявили о том, что «Пеликан» показал очень точные и высокие результаты.
После учений новую единицу техники собираются отправить в южные округи Украины для защиты воздушного пространства. Напомним, что несколькими днями ранее во время учений Рубеж-2016 украинские военные соорудили понтонный мост на Днепре, уложившись за максимально короткое время, несмотря на очень сильный ветер.
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