Луценко збирається незабаром передати до суду "масивну" справу проти Януковича та Со.

Голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко збирається до кінця поточного року передати в суд масштабну справу проти колишнього президента України Віктора Януковича та його близького оточення. Про це Луценко повідомив під час прес-конференції в Київській національній академії прокуратури, інформує replyua.net.
«Це буде величезна справа, яка охопить у собі проблему розвалу Збройних сил України, сервал Служби безпеки України, розвал інформаційної безпеки, розкрадання державного майна у надзвичайно великих кількостях, знищення державної економіки та розкрадання бюджету, злочини проти державної цілісності та незалежності України у сприянні окупації її території країною-агресором», - розповів генеральний прокурор.
За словами Луценка, лише одна із частин про Межигір’я складається з півтори тисячі томів. «Не зважаючи на інертність з боку системи, я зроблю все що від мене залежить, аби ця справа потрапила до суду до початку наступного року», - наголосив він. «Скажу відверто – деякі мої колеги говорять мені про те, що це неможливо. Вони кажуть, що не готові звинуватити Януковича та його оточення через деякі неопрацьовані моменти. Але я зі свого боку зроблю все необхідне», - зауважив генпрокурор.
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