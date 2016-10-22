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Луценко збирається незабаром передати до суду "масивну" справу проти Януковича та Со.

Луценко збирається незабаром передати до суду "масивну" справу проти Януковича та Со.
Голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко збирається до кінця поточного року передати в суд масштабну справу проти колишнього президента України Віктора Януковича та його близького оточення. Про це Луценко повідомив під час прес-конференції в Київській національній академії прокуратури, інформує replyua.net.

«Це буде величезна справа, яка охопить у собі проблему розвалу Збройних сил України, сервал Служби безпеки України, розвал інформаційної безпеки, розкрадання державного майна у надзвичайно великих кількостях, знищення державної економіки та розкрадання бюджету, злочини проти державної цілісності та незалежності України у сприянні окупації її території країною-агресором», - розповів генеральний прокурор.

За словами Луценка, лише одна із частин про Межигір’я складається з півтори тисячі томів. «Не зважаючи на інертність з боку системи, я зроблю все що від мене залежить, аби ця справа потрапила до суду до початку наступного року», - наголосив він. «Скажу відверто – деякі мої колеги говорять мені про те, що це неможливо. Вони кажуть, що не готові звинуватити Януковича та його оточення через деякі неопрацьовані моменти. Але я зі свого боку зроблю все необхідне», - зауважив генпрокурор.

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