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В Украине увеличивается производство антибиотиков

В Украине увеличивается производство антибиотиков
Фармацевтические компании Украины продолжают наращивать производство антибиотиков, и за период с января по сентябрь этого года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие мощные антибиотики, возросло на 8,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 998 тонн.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Государственную службу статистики, в сентябре этого года объемы производства антибиотиков возросли до 120 тонн, и это почти на 35 процентов больше, чем в августе 2016 года. Кроме того, в Украине продолжает снижаться производство препаратов, не содержащих антибиотики, а также производство гормональных лекарств. Такой продукции в сентябре было выпущено 9,7 тонн, и это на три процента меньше, чем в августе, и на 49 процентов больше, чем в сентябре прошлого года. В сентябре на 8,6 процентов повысилось производство лекарств, содержащих алкалоиды – их было выпущено больше 34 тысяч тонн.

В Государственной службе статистики отметили, что такие данные приводятся без учета некоторых районов Донбасса, а также аннексированных Севастополя и Крыма. Напомним, что по итогам прошлого года производство антибиотиков сократилось сразу на 76 процентов по сравнению с 2014 годом.

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