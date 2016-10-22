Луценко не задоволений кількістю покараних корупціонерів

Генеральна прокуратура України за 2016 рік притягнула до відповідальності більш ніж 600 осіб за корупційну діяльність. Проте це не той масштаб, на який очікував генпрокурор Юрій Луценко. Про це він заявив під час свого виступу перед кандидатами на посади в місцеві прокуратури в Національній академії прокуратури сьогодні, 22-го жовтня, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Лише за поточний рік українські прокурори притягнули до відповідальності більш ніж 600 корупціонерів. Проте це дуже слабкий результат, оскільки українці не відчули його», - сказав Луценко. Він також додав, що наразі відкрито конкурс на заміщення посад у місцевих прокуратурах, а таких місць більше 600-та. Майже 75% на заміщення цих посад не мають нікого відношення до прокурорської системи.
Генеральний прокурор зазначив, що відбір буде чесним та об’єктивним. Він виразив своє сподівання, що нові представники прокуратури будуть «свіжі» люди. «Мені хотілося б, щоб нові кадри в прокуратурах не були з системи. Також потрібно залишити принцип покарання. Якщо у провадженнях сліди злочину не виявлені, то їх потрібно закривати. Не потрібно топтатися на одному місці, треба робити результати», - додав Юрій Луценко.
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