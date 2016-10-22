валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Луценко не задоволений кількістю покараних корупціонерів

Луценко не задоволений кількістю покараних корупціонерів
Генеральна прокуратура України за 2016 рік притягнула до відповідальності більш ніж 600 осіб за корупційну діяльність. Проте це не той масштаб, на який очікував генпрокурор Юрій Луценко. Про це він заявив під час свого виступу перед кандидатами на посади в місцеві прокуратури в Національній академії прокуратури сьогодні, 22-го жовтня, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Лише за поточний рік українські прокурори притягнули до відповідальності більш ніж 600 корупціонерів. Проте це дуже слабкий результат, оскільки українці не відчули його», - сказав Луценко. Він також додав, що наразі відкрито конкурс на заміщення посад у місцевих прокуратурах, а таких місць більше 600-та. Майже 75% на заміщення цих посад не мають нікого відношення до прокурорської системи.

Генеральний прокурор зазначив, що відбір буде чесним та об’єктивним. Він виразив своє сподівання, що нові представники прокуратури будуть «свіжі» люди. «Мені хотілося б, щоб нові кадри в прокуратурах не були з системи. Також потрібно залишити принцип покарання. Якщо у провадженнях сліди злочину не виявлені, то їх потрібно закривати. Не потрібно топтатися на одному місці, треба робити результати», - додав Юрій Луценко.

Горячая тема: Блогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
21 окт 2016
23334

Блогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому

Как передает replyua.net, украинский блогер Мирослав Олешко считает, что напрасно украинцы аплодировали российскому режиссеру, когда тот в 2014 выступил против аннексии Россией Крыма, ведь спустя два


Свежие новости

Луценко не задоволений кількістю покараних корупціонерів

Путин обзавелся новым врагом

Слідство звинувачує РФ у фабрикуванні даних "Смоленської катастрофи"

Як слабкодухість Європи сприяє російській агресії

Брэд Питт разводиться не собирается

Вбивство «Мотороли»: ілюзія «руского міра», яка не стала реальністю

Захарченко вважає, що представників ОБСЄ буде вбивати "українська хунта"

Портников: Путин в Сирии перешел грань от политика до банального серийного убийцы

Новый опрос: Трамп существенно сократил разрыв и догоняет Клинтон

В штаб Клинтон подбросили конверт с белым веществом

ООН звинувачує сирійський уряд у використанні хімічних бомб

Первый рейс двухэтажной Шкоды: загруженность была минимальной

Підроблені банківські картки або як Київ "фінансував" терористів - СБУ

Анна Гопко: Нидерланды включают режим «тормоза», перекладывая ответственность на Брюссель

Самые востребованные профессии на рынке труда в Украине

Сванидзе: романтический герой Моторола

Карикатура на Путіна: антиросійська кампанія в Британії посилюється

В Днепре не будет горячей воды весь отопительный сезон

Впервые названы 12 друзей Украины в Европе: Польша в первой тройке не оказалась

РФ выбрала талисман для предстоящего ЧМ по футболу

 Новости за день